/FOTBAL/ Dlouho to vypadalo, že fotbalisté karlovarské Slavie i ve druhém domácím zápase jarní části Fortuna ČFL A, ve kterém hostili Písek, bodově ostrouhají. Nakonec však brali bod, když se minutu před koncem prosadil Jaroslav Červený, který udělal tečku za bitvou s Jihočechy, která skončila smírem 1:1.

FC Slavia Karlovy Vary – FC Písek 1:1 (0:1). | Video: Daniel Seifert

„Písek se dostal do vedení krásnou střelou za vápnem,“ připomněl trenér Marián Geňo první brankovou radost na drahovickém stadionu, o kterou se zasloužil parádní trefou Ondřej Sajtl. „Opět jsme museli dohánět manko,“ zklamaně narážel Geňo na předchozí bitvy, ve kterých taktéž museli jeho svěřenci smazávat brankové manko.

Do konce poločasu si vytvořily šance Karlovy Vary i Písek, ale ukazatel skóre se již nepohnul. Do druhého poločasu šli sešívaní s cílem vstřelit nejméně vyrovnávací trefu. „Povedlo se to až minutu před koncem, je škoda, že se nám vyrovnávací branka nepodařila vstřelit dřív, protože situací jsme k tomu měli dost,“ poukazoval Geňo na vyrovnávací gól z kopaček Jaroslava Červeného z 89. minuty.

Slavia si tak připsala v jarní části premiérový domácí bod. „Jediné co mi scházelo od mužstva, bylo chování v posledních šestnácti metrech. Jinak kluci odehráli dobrý zápas, druhý poločas se vlastně celý odehrával opět na soupeřově polovině,“ přidával ještě k hodnocení karlovarský trenér. „Chci poděkovat publiku, že nás až do konce podporovalo a hnalo alespoň za vyrovnáním,“ vzkazoval Geňo závěrem poděkování fanouškům.

V dalším utkání se představí karlovarský výběr v neděli 2. dubna od 16.30 hodin na půdě Hostouně, šestého celku třetiligové soutěže.

FC Slavia Karlovy Vary – FC Písek 1:1 (0:1). Branky: 89. Červený Jaroslav – 12. Sajtl Ondřej. Rozhodčí: Hodek. ŽK: 2:3. Diváci: 200. Slavia Karlovy Vary: Chára – Owolabi, Pěkný, Skala, Vyleta – Prágr, Toure (73. Kormos), Maňák, Okorie – Červený, Horník (85. Wireko).