FC Slavia Karlovy Vary – FC Viktoria Plzeň B 1:0 (0:0). Branka: 79. Vyleta. Rozhodčí: Rouček. ŽK: 4:5. ČK: 0:1 (81. Karel Žilák). Diváci: 270.

FC Slavia Karlovy Vary: Chára – Dubnička, Pěkný, Tůma, Vyleta – Hudec, Vokáč, Skala, Toure (81. Prágr) – Červený (90. Farid), Debellis (87. Mašata, 90. Shorný).

FC Viktoria Plzeň B: Tvrdoň – Žilák, Šoul (85. Čihák), Krátký (85. Kodýtek), Káčer – Kayamba (63. Aubrecht), Kalvach (63. Kolerus), Jedlička, Hybš – Fišer, Čermák (63. Pešek).

Ani jejich fotbalový um však nestačil na bojovnost karlovarské Slavie, která dosáhla za doprovodu deště na výhru 1:0.

„My jsme čekali, že bude soupeř více na míči,“ říká k úvodu duelu, ve kterém držela více balon na svých kopačkách rezerva Plzně, trenér Slavie Karlovy Vary Marián Geňo.

„Chtěli jsme být ale nepříjemným soupeřem, posouvat se v bloku a hrát poctivě dozadu a to se nám podařilo,“ chválil si taktickou hru svého výběru.

„Vytvořili jsme si několik náznaků šancí, které jsme však mohli vyřešit lépe,“ naráží na příležitosti Vokáče, Tůmy či Tourého v prvním poločase.

„Naopak soupeře jsme k ničemu vážnějšímu nepustili,“ připomíná. Po obrátce stran došlo na straně Plzně k prostřídání a to se odrazilo i na průběhu hry.

Plzeň si vypracovala v 77. minutě stoprocentní šanci, kterou jí zneškodnil bravurním zákrokem brankář Slavie.

„Nebezpečně hlavičkoval plzeňský Jedlička, ale Jiří Chára nás podržel,“ popisoval velkou příležitost hostů Geňo.

Co se nepovedlo Plzni, povedlo se Slavii. V 79. minutě se dostal po rohovém kopu odražený míč k Václavu Vyletovi a ten ho poslal do branky soupeře.

Západočeské derby přetavila v tříbodový zisk karlovarská Slavia, která porazila rezervu Viktorie Plzeň posilněnou o několik hráčů ligového A-týmu 1:0.Zdroj: Daniel Seifert „Trochu jsme měli při naší brance štěstí, když tam byla nějaká teč,“ uznává karlovarský trenér. Posléze musel předčasně pod sprchy plzeňský Žilák, a Slavia tak dokráčela k senzační, ale zasloužené výhře.

„Kluci prokázali, že se hrát dá s každým, a hlavně dali do utkání bojovnost a nasazení,“ pochvaloval si výkon celého týmu karlovarský trenér. „Šli jsme tomu více naproti a jsme moc rádi, že jsme utkání zvládli, určitě to bude povzbuzení do dalších kol,“ je si vědom trenér Slavie.