Karlovarskou Slavii prověří na úvod jara Lička a spol.

„Očekávali jsme, že to bude velký boj, a to se také potvrdilo,“ narážel karlovarský trenér Marián Geňo na malé rozměry umělky, kde se duel odehrál. „Bylo to o osobních soubojích, odražených balonech. Ale my jsme na to byli připraveni,“ upozorňoval.

Slavisté, které dorazil na Zličín podpořit i jejich fanklub, si připsali na účet během první poloviny utkání nejen nastřelenou tyčku Jaroslavem Červeným, ale také důležitou branku. Tu obstaral po dlouhém autu Václava Vylety do pokutového území Jiří Prágr. „Pro nás hodně důležitý moment,“ chválil si úspěšný zásah hornoslavkovského rodáka ve službách Slavie.

I po změně stran se obraz hry nezměnil, když na programu byla další várka osobních soubojů a s tím spojené i standardní situace na obou stranách, ale bez gólového efektu. Podruhé Slavia brankově udeřila v nastaveném čase, když průnik Červeného zastavil nedovoleným zákrokem brankář Hostouně David Tetour a následně pokutový kop s přehledem proměnil Václav Vyleta. „Je skvělé, že se nám povedlo vstoupit do jarní části výhrou,“ dodal k prvnímu jarnímu tříbodovému zisku karlovarský trenér.

Sokol Hostouň – FC Slavia Karlovy Vary 0:2 (0:1). Branky: 38. Prágr Jiří, 94. Vyleta Václav (PK). Rozhodčí: Nenadál. ŽK: 1:1. Diváci: 180. Karlovy Vary: Chára – Dubnička, Pěkný, Vyleta – Touré (84. Mašata) – Prágr, Matoušek (89. Stařík), Skala, Kolařík – Debellis (69. Horník), Červený. Trenér: Marián Geňo.