Minulé kolo fotbalisté Baníku Sokolov stáli, soupeř z Hostouně se totiž ocitl v karanténě. To nově se rodícímu týmu horníků, který se dává dohromady za pochodu, příliš nevadilo. „Uzpůsobili jsme tomu tréninky, zahráli jsme si proti sobě, využili jsme volný čas k přípravě,“ přibližuje sokolovský kouč Víťa Vrtělka.

Ten může pro sobotní domácí duel počítat se dvěma posilami do defenzivy. „Podařilo se dotáhnout ke zdárnému konci příchod Kryštofa Kýčka z Německa a Dominika Hajdo, 21letého obránce nebo stopera, který prošel v mládežnických kategoriích Mladou Boleslaví, poslední sezonu nastupoval ve třetiligovém Písku,“ prozrazuje trenér Baníku.

Povltavská Fotbalová akademie je na tom v tabulce stejně jako Sokolov, tedy s nulou na kontě získaných bodů. Nejprve prohrála 3:2 ve Dvoře Králové, poté doma nestačila na Benešov v poměru 1:2. „Je to opět klasický třetiligový tým, tři čtyři zkušení hráči, jako je bývalý prvoligový fotbalista Volešák, k tomu mladí hráči. Houževnatý mančaft, zarputilý, nepříjemný, soubojový. My se jim v tom budeme muset vyrovnat,“ upozorňuje Víťa Vrtělka.

Obrannou činnost Baník zvládl i v předchozím prohraném utkání s Motorletem, problém dělala slabá útočná fáze. „Musíme být nebezpeční a dát gól, abychom se uklidnili,“ ví dobře lodivod hornického celku.

Na co si baníkovci budou muset dát hlavní pozor? „Určitě na standardky. Když se koukáme na zápasy ČFL, padá z nich spousta gólů. A být ostražití směrem dozadu, bývalí ligoví hráči jsou šikovní na balonu, umí dát finální přihrávku,“ vypočítává Víťa Vrtělka.

Tak či onak, mladý sokolovský tým chce před svými fanoušky vyhrát. „Klukům by to hodně pomohlo, dodalo by jim to sebedůvěru, trochu klidu. Uvidíme, jak to dopadne, ale věřím, že je v našich silách zápas zvládnout,“ je přesvědčen trenér horníků.