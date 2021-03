„Hezky se to poslouchá,“ prozradil své pocity po pochvale od šéfa slávistické kabiny Rostislav Vokáč. V osmifinálové bitvě, která proti sobě svedla dvě Slavie, však Varáci další senzaci nepřidali. Průběh duelu určila 3. minuta, kdy domácí měli výhodu pokutového kopu, který proměnil Traoré.

„Za mě zbytečná penalta, ale to už nevrátíme,“ vracel se Vokáč k neúspěšnému vstupu do zápasu. Jenže posléze pražská Slavia uzamkla hru na polovině soupeře a postupně přidávala další branky. „Celou dobu jsme tahali za kratší konec,“ míní karlovarský záložník, který se tentokrát představil na hrotu.

„Dostali jsme se do fáze, kdy nebyl míč na našich kopačkách a neustále se na nás valil útok za útokem,“ připomíná dění na hřišti v prvním poločase. „Bylo to jen čekání na to, kdy se Slavia znovu prosadí,“ poukazuje Vokáč.

Rostislav Vokáč, záložník FC Slavia Karlovy Vary.Zdroj: FC Slavia Karlovy Vary

I přesto se dokázali Varáci v prvním poločase také jednou gólově prosadit, když po tečované střele Zdeňka Skaly skončil míč za zády slávistického brankáře Stejskala. „V takovém zápase je třeba využít každé příležitosti a Zičko to trefil, i když ten gól byl napsaný jako vlastní, tak já mu ho počítám,“ ohlédl se Vokáč za první trefou svého týmu.

I po změně stran tvrdila fotbalovou muziku Slavia, ta pražská, která opět ze svého tlaku dokázala vytěžit další branky, ale stranou nezůstala ani karlovarská Slavia, která se statečně prala s nepřízní osudu. „Z naší strany určitě lepší poločas než ten první, snažili jsme se kombinovat a napadat Slavii, ale pořád byl vidět rapidní herní rozdíl,“ připomíná markantní rozdíl mezi týmy. Nakonec i karlovarská Slavia mohla slavit po změně stran dvě trefy, když k tomu ještě nastřelila břevno. „Je to skvělé, dát týmu, jako je Slavia, tolik gólů, škoda jen, že jich tam nepadlo víc,“ lituje právě svého střeleckého pokusu, který skončil na břevně Stejskalovy svatyně.

Sešívaní z lázeňského města si během pohárové bitvy sáhli až na dno svých sil. „Jak fyzicky, tak psychicky to bylo hodně náročné utkání, u někoho se projevila nervozita, ale pro nás to byla skvělá zkušenost,“ hledá pozitiva na náročném duelu Vokáč. I přes vysokou porážku si hráči Karlových Varů připsali na účet nezapomenutelný zážitek, na který dlouho budou vzpomínat.