Po obdržené brance přidal soupeř z Prahy na pohybu, vytvořil si i šance, ale ty s jistotou přikryl brankář Varů Dominik Vaněček. „Poté soupeř zlepšil pohyb, byli lepší v mezihře a jen díky skvělému výkonu Vaněčka jsme do přestávky udrželi vedení,“ chválil si výkon brankáře Geňo.

Po změně stran se slávisté zatáhli do obranného bloku, který dělal hráčům Bohemians problémy. „Do druhého poločasu jsme změnili způsob hry, přestali napadat vysoko a spíše se soustředili na vykrývání prostorů v defenzivě. To klukům z Bohemky moc nevonělo a prakticky do konce zápasu už neměli žádnou šanci,“ upozorňoval Geňo na změnu taktiky po obrátce stran. Ta slavila úspěch, a hned dvakrát, nejenže slávisté udrželi čisté konto, ale přidali i druhou branku.

„Když v 61. minutě proměnil Vyleta penaltu, tak už jsem věřil, že to dotáhneme,“ prozradil kouč Slavie. „Kluci hráli velmi obětavě, ale trochu nám to drhlo v přechodové fázi, tam jsme za zápas udělali mnoho nevynucených ztrát,“ narážel Geňo, kde jeho tým v utkání tlačila pověstná bota.

Zdroj: Daniel Seifert

Slavia tak vstoupila do první části třetiligové soutěže nejlépe, jak mohla, a to výhrou. „Tři body jsou perfektní, zejména pro sebevědomí hráčů, ale musíme si přiznat, že rozhodla produktivita. Nemůže být řeč o tom, že jsme soupeře přehráli. O to je to cennější, ale do příštích zápasů se ještě musíme zlepšit, zejména v práci s míčem,“ krotil závěrem vítěznou euforii Geňo.

FC Slavia Karlovy Vary – Bohemians Praha 1905 B 2:0 (1:0). Branky: 11. Mašata Jan, 61. Vyleta Václav (PK). Rozhodčí: Langmajer. ŽK: 2:1. Diváci: 240. Slavia Karlovy Vary: Vaněček – Dubnička, Pěkný, Tůma (58. Stařík), Skala – Matoušek (85. Černý), Touré, Prágr, Vyleta – Horník (65. Červený), Mašata (85. Gabriel).