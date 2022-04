Už vstup do utkání měla Povltavská úspěšný, z první nenápadné akce totiž skórovala, když se do statistik zapsal exligista Ladislav Volešák. Vedení však hostům nevydrželo dlouho, když vyrovnaní obstaral v 9. minutě ze značky pokutového kopu Václav Vyleta, který potrestal faul v pokutovém území na Martina Matouška. Poté Slavia ožila, vytvořila si stoprocentní šance, namátkou Matouškem, Skalou či Červeným, ale brankář hostů měl svůj velký den, když jejich stoprocentní šance zneškodnil.

Slavia si vystřihne roli favorita, dorazí Povltavská

Naopak to byla Povltavská, která opět gólově udeřila, to se psala 55. minuta, když skóroval Ondřej Bicenc. I na druhou trefu hosté dokázali hráči Slavie odpovědět, a to přesnou ranou Jaroslava Červeného. Nakonec padlo rozhodnutí šest minut před koncem, tedy v 84. minutě, kdy svou druhou trefu v duelu vstřelil Ondřej Bicenc. Na tuto branku již karlovarský výběr odpovědět nedokázal.

FC Slavia Karlovy Vary – Povltavská FA 2:3 (1:1). Branky: 9. Vyleta Václav (PK), 68. Červený Jaroslav – 2. Volešák Ladislav, 55. a 84. Bicenc Ondřej. Rozhodčí: Šťastný. ŽK: 1:1. Diváci: 200. Slavia Karlovy Vary: Chára – Knop (64. Horník), Pěkný, Skala, Vyleta – Kolařík (74. Mašata), Touré, Prágr, Matoušek – Debellis, Červený. Trenér: Marian Geňo.