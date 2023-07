/FOTO, VIDEO/ Třetiligová karlovarská Slavia odšpuntovala letní přípravu cenným skalpem divizního Ostrova, nad kterým slavila výhru 3:1.

FK Ostrov – FC Slavia Karlovy Vary 1:3 (0:1). | Video: Daniel Seifert

První poločas sice patřil týmu z lázeňského města, ale svou aktivitu dokázal přetavil pouze v jednu branku, když centr Karla Žiláka usměrnil hlavou do ostrovské svatyně Sebastian Horník.

„První poločas jsme odehráli výborně, kluci předvedli velmi kvalitní výkon plný pohybu a hezkých akcí, jedinou kaňkou bylo, že jsme vstřelili pouze jednu branku,“ posteskl si karlovarský trenér Martin Bulíček nad šancemi, které zůstaly nevyužity.

Po změně stran se již hra vyrovnala, a šance si vytvořili i hráči Ostrova, přesto šla Slavia do dvoubrankového trháku, když se do střeleckých statistik zapsal Jaroslav Červený. Ostrov však nesložil zbraně a parádní trefou Jaroslava Zedníčka dokázala snížit na rozdíl branky, jenže sešívaní odpověděli nejlépe jak mohli, když přidali třetí branku, to se podruhé v zápase gólově prosadil Sebastian Horník.

„Po změně stran se hra opticky vyrovnala, a i domácí měli své šance, které jsme jim, ale nabídli svými chybami. Po snížení na 1:2 se nám, ale podařilo hned navýšit skóre na 1:3 a výsledek jsme si už pohlídali,“ přidával Bulíček pohled na druhou polovinu utkání.

„Na závěr prvního týdne přípravy jsme tak odehráli velmi dobré utkání proti kvalitnímu týmu Ostrova,“ pochvaloval si karlovarský trenér úspěšný vstup do přípravy.

FK Ostrov – FC Slavia Karlovy Vary 1:3 (0:1). Branky: Horník Sebastian 2, Červený Jaroslav – Zedníček Jaroslav. Rozhodčí: Špaček. Diváci: 50. Ostrov, I. poločas: Vaněček- Janda, Sýkora, Řehák,Toth- Bursík, Hackl, Jankovský, Kostka, Kodajek - Novotný; II. poločas: Macura - Stan, Sýkora, Toth, Dušek - Jiřík, Gabriel, Kiš, Bursík, Kostka- Zedníček. Slavia Karlovy Vary: Chára – Pěkný, Vyleta, Stařík – Skala – Černý, Horník, Maňák, Žilák – Červený, Prečan (stř. Brož, Čolič, Krčma).