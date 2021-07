FK Baník Sokolov – FC Viktoria Plzeň U19 2:2 (0:1). Branky Baníku: 56.Hajdo Dominik, 78. Krlička Daniel. Rozhodčí: Pachtová. Diváci: 150.

FK Baník Sokolov: Štrunc – Blažek, Řezáč, Nutsu, Hajdo – Peška, Kolář, Hackl, Stöckner – Mlika, Martinec (stř. Fiala, Tesař, Krlička, Strmiska, Bílek, Kovář, Šulc, Fišer, Neudert).

Tentokrát si pozvali baníkovci na svůj stadion k měření fotbalových sil mladíky z Viktorie Plzeň U19, se kterými se nakonec rozešli po výsledku 2:2 smírem, a to i přesto, že Sokolov musel během zápasu dvakrát dotahovat gólové manko.

„Z mého pohledu jsme celou první půli odehráli ve vlažném tempu, se spoustou chyb,“ načal své hodnocení zápasu sokolovský trenér Jiří Štěpán.

I přesto si jeho tým vytvořil dvě slibné šance, když nejdříve vyhořel v souboji s plzeňským gólmanem Miroslav Peška a posléze i Jiří Mlika.

„Do některých příležitostí jsme se dostali, ale neproměnili, což je chyba,“ dobře ví Štěpán. Naopak uhodilo na druhé straně, kdy Baník propadl ve středu hřiště a prakticky zničehonic inkasoval.

„Prohrajeme souboj ve středu hřiště a soupeř nás první střelou na bránu potrestá,“ kroutil Štěpán hlavou nad první brankou, kterou jeho tým inkasoval.

Po změně stran Baník prostřídal své řady a to se odrazilo i na výkonu. „Druhý poločas už byl z naší strany aktivnější, dokázali jsme ze standardní situace vyrovnat,“ připomíná vyrovnávací trefu v 56. minutě po rohovém kopu, kterou obstaral Dominik Hajdo. Jenže z vyrovnání se sokolovský výběr neradoval dlouho, když v 69. minutě šla Plzeň opět do vedení. I podruhé se však baníkovcům podařilo vyrovnat, když se do střeleckých statistik zapsal Daniel Krlička, který tak brankově podtrhl účet duelu.

„Bohužel jsme dostali gól z penalty, podařilo se nám však vyrovnat, a kdybychom některé předfinální věci řešili jinak, věřím, že bychom zápas i otočili,“ zdůrazňuje Štěpán a závěrem říká: „Zápas mi ukázal nevyrovnanost výkonů v individuálních činnostech některých hráčů a také to, že nás čeká ještě hodně práce.“