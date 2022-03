Gólparáda Deníku: Takhle pálili střelci na podzim, vyberte nejhezčí gól

Nástup měli do utkání baníkovci raketový, když se již v 9. minutě ujali vedení, když se úspěšnou hlavičkou zapsal do střelecké listiny Dan Martinec. Do konce poločasu se však dočkali branky i hosté, když za ně srovnal ukazatel skóre přesnou ranou Tomáš Oswald.

Po změně stran se strhla nad sokolovským stadionem nefalšovaná chumelenice, ta však další gólové koření nepřinesla, když se tak týmy rozešly smírem.

Věřím, že první domácí mistrák zvládneme, přeje si brankář Baníku Hrabačka

FK Baník Sokolov – FK Králův Dvůr 1:1 (1:1). Branky: 9. Martinec Dan - 38. Osvald Tomáš. Rozhodčí: Mudra. ŽK: 2:2. Diváci: 300. Sokolov: Hrabačka – Krlička, Neudert, Strmiska, Václavík – Čermuš (72. Majka), Vokáč, Hajdo, Řezáč – Popovič, Martinec (85. Mlika).