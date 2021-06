FK Baník Sokolov – FC Slavia Karlovy Vary 2:4 (1:2). Branky: Peška, Bílek – Debelis 2, Farid, Maňák.

FK Baník Sokolov, I. poločas: Richter – Stan, Neudert, Strmiska, Blažek – Krlička, Kovář – Kýček, Martinec, Holík – Peška, II. poločas: Štrunc – Stan (60. Kýček), Hajdo, Sýkora, Čermuš – Šulc, Hackl – Dubnický, Mlika, Stehlík – Bílek. Trenér: Vít Vrtělka.

FC Slavia Karlovy Vary: Chára – Dubnička, Tůma (70. Shorný, Vyleta – Prágr, Skala, Maňák, Farid (60. Hudec) – Vokáč, Debelis (75. Fencl), Červený (80. Gabriel). Trenér:Marián Geňo.

Pikantní souboj však načali lépe baníkovci, kteří se ujali ve 20. minutě po spolupráci Martince a Pešky vedení. „Měli jsme dobrý vstup do utkání, když jsme vstřelili první gól po pěkné akci. Poté se projevila větší zkušenost týmu Slavie, který otočil skóre během prvního poločasu dvěma góly,“ připomíná trenér Baníku Vít Vrtělka trefy karlovarského Farida v 30. minutě a Maňáka ve 44.

FK Baník Sokolov - FC Slavia Karlovy Vary 2:4 (1:2).Zdroj: Daniel Seifert„Bohužel jsme inkasovali dvě laciné branky. Chováme se v našem vápně naivně a soupeři nás za to dokáží potrestat,“ poznamenal k inkasovaným brankám.

To spokojenost panovala po prvním dějství v táboře Slavie. „I přes naše šance a úvodní tlak se dostal do vedení soupeř, my však byli i nadále aktivní a dokázali dvěma góly vývoj zápasu otočit ve svůj prospěch,“ chválil si obrat karlovarský trenér Marián Geňo.

I po změně stran byli hráči sešívaných při gólové chuti, když Sokolovu vstřelili další dvě branky. „Po změně stran jsme celkem rychle soupeři odskočili na rozdíl dvou branek, a po dalším úspěšném brejku dokonce na rozdíl tří branek a měli i další šance, nakonec soupeř v závěru dokázal snížit na 2:4,“ přidává Geňo pohled na druhý poločas, kdy ho potěšil dvěma góly Debelis.

Baníkovcům k obratu nepomohla ani poločasová proměna základní jedenáctky, když z toho vytěžili pouze jednu branku, kterou zaznamenal v 80. minutě Bílek. Ten tak podtrhl účet derby na 4:2 ve prospěch Slavie.

FK Baník Sokolov - FC Slavia Karlovy Vary 2:4 (1:2).Zdroj: Daniel Seifert„Do druhého poločasu jsme vyměnili téměř celou jedenáctku. Co se týče druhého poločasu, tak ten byl už živější, hrálo se nahoru dolů. Slavia nám pak odskočila na 4:1 a my jsme dokázali na konci ještě snížit. Slavia vyhrála zaslouženě, působila zkušenějším dojmem,“ dodává Vrtělka k derby, které pro něj bylo z pozice hlavního trenéra posledním na lavičce Sokolova.