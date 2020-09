Nedobrovolné volno měli o víkendu na programu fotbalisté třetiligové Slavie v rámci Fortuna ČFL skupiny A, kdy se měli střetnout s týmem Hostouně, ale nakonec se duel odehraje z důvodu karantény hostů v náhradním termínu.

Marián Geňo, trenér FC Slavia Karlovy Vary. | Foto: FC Slavia Karlovy Vary

„Na víkend tak dostali hráči volno, aby si mohli užít své rodiny či přítelkyně, někteří pak nastoupili za naši rezervu v krajském přeboru,“ poukazoval karlovarský trenér Marián Geňo. Posléze opět naskočili sešívaní do tréninkového procesu. „Celý týden jsme trénovali a zařadili do tréninků i nějaké turnaje mezi sebou, rozhodně jsme se však neflákali, byl to náročný týden,“ upozorňuje Geňo.