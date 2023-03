/FORTUNA ČFL/ Počtvrté 1:0. I ve čtvrtém vystoupení sokolovského Baníku v jarní části Fortuna ČFL A rozhodoval o vítězi jediný gól. Tentokrát se však odklonila od baníkovců fotbalová štěstěna, když prohráli v 19. kole třetiligové soutěže v důležitém duelu na půdě Štěchovic s Povltavskou FA 0:1.

Sokolov vyšel ve Štěchovicích naprázdno, prohrál 0:1. Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert

V bitvě dvou nejhorších celků tabulky si dělal Sokolov po výhře nad Vltavínem zálusk na bodový zisk i proti Povltavské. Jenže tentokrát to nevyšlo, když rozhodující trefu obstaral z přímého kopu Adam Lanc, který využil mokrého terénu a střelou po zemi překonal sokolovského brankáře Pavla Hrabačku, kterému proklouzl míč pod tělem do branky. Do konce zápasu se již nic podstatného nezměnilo, když navíc v 89. minutě po své chybě zamířil předčasně pod sprchy sokolovský obránce Kabantsov.

Sokolov tak připsal na třetiligový účet již třináctou prohru v soutěži, když se mu navíc konkurenti v boji o záchranu shodně vzdálili na rozdíl čtyř bodů. V dalším utkání pak čeká baníkovce další důležitý souboj, ve kterém se postaví na svém stadionu rezervě Českých Budějovic, tedy týmu, který taktéž bojuje o třetiligovou příslušnost.

Povltavská FA – Baník Sokolov 1:0 (0:0). Branka: 66. Lanc Adam. Rozhodčí: Duda. ŽK: 3:2. ČK: 0:1 (89. Mykhailo Kabantsov). Diváci: 110. Sokolov: Hrabačka – Bleck, Kabantsov, Toure, Šulc – Sory (46. Čížek), Krlička – Václavík (68. Debellis), Agostinho (74. Schimmer), Vranovci (84. Martinez) – Doleček.

