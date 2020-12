Definitivní tečka za rokem 2020. Fotbalisté třetiligové karlovarské Slavie si užili kvůli opatření z důvodu covidu-19 řádně nadupaný týden. Během šesti dní totiž odehráli hned tři utkání, ve kterých poměřili své síly v rámci zimní přípravy s divizními účastníky, když trenéři přesunuli termíny duelů na hratelné dny.

FC Slavia Karlovy Vary. | Foto: Deník / Daniel Seifert

První přípravný zápas odehráli svěřenci karlovarského trenéra Mariána Geňa proti březovské Olympii, které podlehli 0:2. „Do zápasu jsme špatně vstoupili, soupeř se rychle ujal dvoubrankového vedení a zatáhl se do defenzivy. My jsme, dá se říct, celý zápas hráli na jednu branku, ale ani z těch největších šancí se nám nepodařilo vstřelit žádný gól. Byl to první zápas po delší době a scházela lehkost. Navíc jsme hráli hodně pomalu, s výsledkem jsme spokojeni rozhodně nebyli, přestože nastoupilo do zápasu hodně mladíků,“ vracel se zpět k prvnímu přípravnému duelu Marián Geňo, kouč Slavie.