Slávisté vstoupili do zápasu nejlépe, jak mohli, když již ve 3. minutě brankově vytrestal hrubku v obranné řadě Ostrova Jaroslav Červený. „Poté to bylo typické přípravné utkání se spoustou nevynucených chyb a ztrát, Ostrov pozorně bránil, a i když jsme se dostali do vedení 2:0, Ostrov dokázal snížit ze standardní situace,“ narážel karlovarský trenér Martin Bulíček nejen na druhou trefu Červeného, ale také branku ostrovského Milana Novotného.