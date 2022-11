„V tomto zápase jsme propadli ve všech řadách,“ načal zklamaně hodnocení trenér Sokolova Miloslav Janovský. A měl k tomu řádný důvod. Jeho tým sice otevřel skóre duelu, když šel do vedení ve 12. minutě ze značky pokutového kopu, ale to bylo vše, co v zápase předvedl.