„Máme od trenérů individuální plány na běh a posilování,“ prozradil záložník Sokolova Daniel Krlička, jak zabíjí se svými spoluhráči fotbalovou výluku, kterou režíruje pandemie koronaviru. „Pro každého hráče je to určitě nepříjemné. Připravujete se a vlastně nevíte proč,“ připomíná Krlička možný fotbalový restart, který by mohl týmy navrátit zpět na stadiony.

„Pokud se začne, musí být každý hráč být připravený, jak nejlépe může,“ naráží na možný návrat do fotbalového kolotoče. Návrat na zelená kolbiště však skrývá i další překážku, tou je tréninkové či zápasové manko. „Určitě bychom nemohli hned odehrát mistrovské utkání,“ je si vědom nejen herního výpadku Krlička. „Týmy by potřebovaly dva až tři týdny na přípravu,“ přemítá nad časem, který by mužstva potřebovala k fotbalové aklimatizaci.

„Zvlášť pro nás, co jsme spolu byli tři měsíce jako úplně nový tým, téměř hned nám to zase přerušili, by to bylo o to náročnější,“ vypočítává sokolovský šikula. Pokud by se restart fotbalových soutěží přece jen uskutečnil, číhá na týmy další nepříjemnost a to je varianta dohrání padesáti procent sezony, aby mohla být regulérně ukončena, to jest s postupy či sestupy.

„Půlka sezony přece nemůže určit, kdo postoupí a sestoupí,“ kroutí hlavou nad případnou variantou Krlička. Právě padesátiprocentní hranice však byla dána již před startem sezony, takže kluby s ní musely chtě nechtě počítat. „Některé týmy mají formu na podzim, některé na jaře. S každým týmem byste měli odehrát zápasy doma a venku,“ přidává svůj pohled na tuto variantu Krlička.

Na programu také může být varianta předčasného ukončení sezony, bez postupu či sestupu, což by se opakovalo již podruhé. „Samozřejmě každý tým bude říkat něco jiného. Nám, co na tom nejsme úplně nejlépe, by se hodilo, aby soutěže nebyly dohrány. Zase by to bylo nefér vůči týmům, které sezónu měly rozjetou skvěle,“ připomíná Krlička poslední příčku svého týmu v pozastavené podzimní části Fortuna ČFL.

„Za mě, bez ohledu na naši tabulku, bych anuloval všechny soutěže a neříkám to jen proto, že jsme na tom tak špatně, řekl bych to, i kdybychom byli ve středu tabulky,“ dodává závěrem Daniel Krlička.