/FOTO,VIDEO/ Rekordní návštěva v třetiligové soutěži, famózní pyro show, jako třešnička na dortu zasloužená výhra karlovarské Slavie 2:0 v ožehavé bitvě o fotbalového vládce Karlovarského kraje. Tak by se dalo v kostce popsat krajské derby, ve kterém dominovala Slavia, která hostila na svém stadionu Baník Sokolov, a to na hřišti i ochozech.

FC Slavia Karlovy Vary - FK Baník Sokolov 2:0 (1:0). | Video: Daniel Seifert

Kdo očekával tuhý boj o každý centimetr drahovické umělky, musel být zklamán. Sokolov, který bojuje o záchranu ve Fortuna ČFL propadl nejen na hřišti, ale také v ochozech. Zaslouženě. Od první minuty totiž diktovalo tempo duelu karlovarská družina pod taktovkou kouče Mariána Geňa. V ochozech pak nezůstal pozadu ani karlovarský fanklub Lázeňáků, který během zápasu přichystali fanouškům famózní třaskavou podívanou.

„Výsledku 2:0 si hodně vážím,“ rozdával po vyhraném derby karlovarský trenér Marián Geňo úsměvy na všechny strany. A nebylo divu. Jeho tým totiž nedal hostům pořádně fotbalově čuchnout. Již během prvního poločasu si vytvořil několik zajímavých příležitostí, ale poprvé prorazil sokolovský obranný val až Samuel Owolabi, který řádně rozbouřil ve 41. minutě karlovarský stadion. „Pro nás to byla hodně důležité branka, navíc takhle do šatny,“ vracel se Geňo k první gólové radosti svého výběru. „Sam to velmi dobře zavřel na zadní tyči,“ uznával Geňo.

Po změně stran pak udeřila Slavia podruhé. To, když ji ve 48. minutě poslal do dvoubrankového trháku úspěšnou hlavičkou Zdeněk Skala. „Já si myslím, že tímto se duel definitivně zlomil,“ narážel Geňo na klíčový moment derby. „My jsme se tak mohli v klidu soustředit na svůj výkon,“ podotkl k dalšímu průběhu duelu karlovarský kormidelník.

Hosté ze Sokolova prakticky vystřelili pořádně na karlovarskou svatyni až v 70. minutě, ale střela z kopaček Ptáčka skvěle chytajícího brankáře Cháru z míry nevyvedla. V 80. minutě se pak na hřišti červenalo, to když po rychlém přečíslení hostů, zatáhl za ruční brzdu kapitán Václav Vyleta, který tak musel předčasně pod sprchy.

„Poté když Venca dostal červenou, tak Sokolov sice trochu přitáhl, ale to bylo z jeho strany vše, když jsme ho během celého zápasu k ničemu nepustili,“ chválil si Geňo. Sešívaní tak oplatili hostům ze Sokolova podzimní porážku 1:3. „Odehráli jsme velmi dobré utkání, navíc naše obrana byla opravdu skvělá. Škoda jen, že jsme nepřidali ještě třetí branku, šance na to byly,“ přeci jen našel Geňo na utkání negativum.

„Mrzí mě, že za stavu 2:0, si to na hřišti neužijeme, nezahrajeme si více fotbal, i když vím, že to bylo hodně důležité utkání,“ litoval karlovarský trenér. I přesto byl po utkání velmi spokojený.

„K neskutečné atmosféře přispěl i náš fanklub, který si za jeho podporu poděkování, za celou kabinu,“ vzkazoval na adresu Lázeňáků, kteří se postarali o zajímavá chorea či světelné šou.

Slavia přihodila na svůj třetiligový účet osmou výhru, Sokolovu navíc odskočila na rozdíl devět bodů. „Hrajeme o záchranu, to ale hrají týmy od sedmého místa, jelikož tabulka je hodně vyrovnaná, a i když bodů bude ve hře ještě mnoho, tak já věřím, že to zvládneme,“ říká závěrem Geňo.

FC Slavia Karlovy Vary – FK Baník Sokolov 2:0 (1:0). Branky: 41. Owolabi Olajide Samuel, 48. Skala Zdeněk. Rozhodčí: Langmajer. ŽK: 1:1. ČK: 1:0 (80. Václav Vyleta). Diváci: 1100. Slavia Karlovy Vary: Chára – Černý, Vyleta, Prágr, Matoušek – Wireko (90. Gabriel), Skala, Owolabi, Okorie (59. Horník) – Maňák (84. Krčma), Červený. Baník Sokolov: Hrabačka – Bleck, Toure, Kabantsov, Šulc – Čížek (84. Schimmer), Krlička, Júnior (46. Peška) – Debellis (72. Panic), Doleček, Václavík (58. Ptáček).