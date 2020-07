Na programu totiž bylo zahájení letní přípravy před startem nového ročníku Fortuna ČFL pod taktovkou trenérského dua Marián Geňo, Martin Bulíček, které jim nachystalo řádně výživný tréninkový dril.

„Trénovat budeme čtyřikrát týdně, z toho jednou v posilovně a jednou v lese,“ nastínil tréninkový harmonogram, který sešívané čeká, trenér Marián Geňo. Tradičně se během přípravy zaměří slávisté na kondici. „Příprava bude samozřejmě směrována zejména na zlepšení kondičních schopností,“ připomněl náplň úvodu přípravy Geňo.

Posléze budou fotbalisté z lázní pilovat herní projev. „Postupem času se budeme více věnovat taktickým věcem na hřišti,“ poukazoval hlavní trenér Varů.

Třetiligový účastník si odbude letní galeje především v domácích podmínkách. „V našem areálu máme vše potřebné včetně rehabilitace, takže v tomto směru si nemáme na co stěžovat,“ pochvaloval si dobré podmínky Geňo. Do přípravy se zapojí celkem třiadvacet hráčů, to však v podání Slavie není ještě konečný počet, když jedná o případných posilách.

„Co se týká posil, tak jsou stále v jednání, zbývá dotáhnout ještě nějaké detaily, ale zatím je nechci prozrazovat,“ podotkl k případným novým tvářím v dresu Slavie Geňo.

Tradičně si zpestří letní dril slávisté přípravnými zápasy, když na programu jich bude hned pět. První z nich odehrají již tuto sobotu, tedy 11. července, ve fotbalovém azylu karlovarské Lokomotivy, tedy na stadionu na Růžovém Vrchu, kde budou hostit od 10.30 rezervu pražské Dukly.

„Utkání bude spíše takovým vrcholem prvního týdne přípravy, kdy hráči budou mít jistě těžší nohy. I tady platí, že hlavním cílem je rozvoj kondice,“ upozorňoval Geňo na cíle, se kterými bude Slavia do utkání vstupovat.

„S Duklou nás čeká velmi těžký zápas, je to mužstvo, kterému se těžko odebírá míč. Navíc někteří zkušenější hráči vinou různých okolností budou mimo hru. Výsledek tedy nebude na prvním místě, ovšem neznám fotbalistu, který by nechtěl zápas vyhrát,“ dodal závěrem trenér Slavie.