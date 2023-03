/FOTBAL/ První tříbodový přísun zaznamenala o víkendu karlovarská Slavia v jarní části Fortuna ČFL A. Na půdě Králova Dvora předvedla parádní obrat, po kterém dosáhla na cennou výhru 2:1.

Marian Geňo, trenér FC Slavia Karlovy Vary. | Foto: Daniel Seifert

„Za celý zápas jsme soupeře nepustili do větší šance, gól jsme dostali po rohu, to když jsme nebyli dostatečně důrazní,“ vracel se k prvnímu poločasu karlovarský trenér Marián Geňo, po kterém šel Králův Dvůr do vedení, když se o to zasloužil již v 10. minutě David Beňo. „ Zbytek první půle byl ještě vyrovnaný, ale druhý poločas už jsme byli dominantní, kluci stupňovali tempo, šli za vyrovnáním,“ připomněl Geňo.

Slávistům se však gólově nedařilo, to zlomil až po svém příchodu na hřiště Sebastian Horník. „Pět minut před koncem vyrovnal po standardní situaci mladíček Horník. Nadále jsme zůstali aktivní a minutu před koncem nám vystřelil výhru Maňák,“ chválil si Geňo šokový moment, který domácímu týmu v závěru duelu přichystali. Po dvou porážkách tak připsali sešívaní na svůj účet plný počet bodů, který byl vzhledem k vyrovnanosti tabulky velmi důležitý.

Neměli jsme kam couvnout, museli jsme to uválčit za každou cenu, říká Pulpit

„Chtěli jsme odehrát zápas kvalitně do defenzivy, změnili jsme i rozestavení a musím říct, že si hráči zaslouží obrovskou pochvalu, otočit takhle zápas venku ke konci ukazuje, že mají silný kolektiv,“ nešetřil chválou na dresu svého výběru karlovarský trenér. A právě výhra by mohla Slavii pořádně nakopnout do dalších zápasů. „Tato výhra by nám po dvou prohrách výrazně pomoci,“ vypočítával závěrem trenér Slávie.

Králův Dvůr – Slavia Karlovy Vary 1:2 (1:0). Branky: 10. Beňo David – 83. Horník Sebastian, 89. Maňák Pavel. Rozhodčí: Polena. ŽK: 1:3. Diváci: 200. Karlovy Vary: Chára – Matoušek (60. Černý), Owolabi, Okorie, Vyleta – Prágr, Wireko (60. Horník), Toure, Skala – Červený (91. Krčma), Maňák.