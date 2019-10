V neděli 20. října se představí na dvorském stadionu domažlická Jiskra, tedy desátý celek třetiligové tabulky, na který sešívaní ztrácí ze čtrnácté pozice šest bodů.

„Domažlice asi nejsou bodově spokojené, jelikož jsou tam, kde určitě nechtějí být,“ narážel trenér karlovarské Slavie na loňskou sezonu, ve které Domažlice skončily na pátém místě.

I přesto právě Chodové budou favoritem utkání. „Mají silný, zkušený kádr, hráče, kteří pošli plzeňskou Viktorií, a mají nebezpečné standardní situace. Navíc je soupeři asi jedno, jestli hraje venku nebo doma,“ poukázal na sílu soupeře z Domažlic Žák.

Jenže ani Slavia nesložila v podzimních bitvách zbraně, naopak. „I když jsme naposledy prohráli na Vltavíně, naše hra byla vcelku slušná a na tu bychom rádi navázali, navíc když půjde o poslední utkání na dvorském stadionu,“ připomněl Žák nedělní rozlučku, která Dvory čeká.

Tu by rádi sešívaní ozdobili bodovým ziskem. „Upřímně, v našem postavení bereme jakýkoliv bod, navíc když vidíme, jak se to v tabulce štosuje, takže každý bod pro nás bude hodně cenný,“ dobře ví trenér Slavie. Ten by měl mít k dispozici kompletní kádr, což naději na bodový zisk znásobuje. „Víme, že to nebude lehké utkání, ale měli bychom být kompletní, pokud se nic zásadního nestane, takže bychom rádi dosáhli na bod či body,“ přeje si Žák.