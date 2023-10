/FORTUNA ČFL/ Bitva tabulkových sousedů, která svedla karlovarskou Slavii a FK Robstav ve 13. kole Fortuna ČFL A skončila po nerozhodném výsledku na drahovickém stadionu 1:1 bez vítěze.

FC Slavia Karlovy Vary. Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert

„V první půli jsme byli aktivnější, bylo tam dost momentů, ve kterých jsme se měli zachovat líp a dostat se do vedení,“ zklamaně se vracel k prvnímu poločasu na stadionu v Drahovicích trenér Karlových Varů Marian Geňo.

Po změně stran přeci jen Slavia brankově udeřila, když rohový kop Pavla Maňáka usměrnil za záda Pavla Hrabačky úspěšnou hlavičkou Sebastian Horník. Konečnou podobu výsledku však dala 84. minuta, kdy Robstav vytěžil z rychlého přechodu vyrovnávací trefu, pod kterou se podepsal Ondřej Štursa.

„Soupeř druhou půli prostřídal a vyrovnal tím i hru,“ narážel Geňo na trojité střídání Robstavu v 61. minutě.

„My jsme se dostali po rohu do vedení, ale soupeř zvýšil obrátky a ke konci za to byl odměněn vyrovnávací brankou. Vzhledem k průběhu utkání je remíza asi zasloužená, ale pro nás je to ztráta,“ dodal k utkání karlovarský trenér. Slavia tak stejně jako Robstav, dosáhla na na třináctý podzimní bod.

