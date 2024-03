Slávisté šli do vedení v Satalicích ve 29. minutě, kdy zahrával přímý z dvaceti metrů Karel Žilák, ten si následně našel v pokutovém území Horník, který zavěsil hlavou míč pod víko svatyně Dukly – 0:1. „My jsme se dostali do vedení brankou Horníka a celý první poločas jsme dokázali být nebezpeční i směrem do ofenzivy,“ poukazoval Bulíček.

Pražský výběr se dočkal vyrovnání v 75. minutě, kdy nejdříve Slavia odvrátila standardní situaci domácích, ale poté nechala projít do své šestnáctky až k brankové čáře záložníka Dukly, který od ní poslal míč do ohně, tedy před svatyni Karlových Varů, kde se po odrazech dostal k míči Jiří Hrubeš, který střelou k pravé tyči vyrovnal – 1:1.

Slavia jde za záchranou. Dukla je pro nás velkou neznámou, říká Geňo

„Domácím jsme toho moc nedovolili až na vyrovnávací gól, když domácí hráč prošel přes naše tři obránce a nakonec z toho byla vyrovnávací banka. Na můj vkus jsme kopali tolik standardních situací, že jeden gól je málo,“ litoval kouč zahozených standardek.

„Klukům ale nejde moc vytknout, zápas odmakali na sto procent, když zisk bodu z Dukly bude mít ještě větší váhu, pokud se nám podaří příští víkend porazit Motorlet. Věřím, že se na tento zápas dokážeme připravit tak, abychom ho zvládli za tři body,“ říká Bulíček k jarní domácí premiéře, ve které se představí v Drahovicích v sobotu 9. března od 18.00 hodin v bitvě ohrožených týmů pražský Motorlet.