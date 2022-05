Krutá rána pro Slavii. Domažlice jí ukradly cenný bod v nastavení

To, co se nedaří Slavii, se naopak daří Sokolovu. Ten si jarní část České fotbalové ligy pořádně užívá. Naposledy totiž dokázal urvat důležitou výhru právě na půdě rezervy Příbrami, kde dosáhl na velmi cenný tříbodový zisk. Na ten bude chtít navázat v sobotu 28. května i v domácím prostředí, ve kterém bude hostit od 10.15 hodin SK Benešov, tedy souseda v tabulce. A opět půjde o hodně, když oba výběry od sebe dělí pouhé dva body. Pokud by Sokolov pod taktovkou kouče Miloslava Janovského dokázal zápas vyhrát, mohl by přesáhnout již třicetibodovou hranici, což bude pro sokolovskou jedenáctku velká motivace, navíc by svého soupeře v tabulce přeskočila na rozdíl jednoho bodu.

Sokolovu trefil důležité tři body Popovič