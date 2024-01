/FOTOGALERIE/ Na úvod zimní přípravy dostala karlovarská Slavia tvrdý direkt. Třetiligový účastník musel překvapivě skousnout na svém stadionu vysokou prohru 2:6 s divizním Ostrovem.

FC Slavia Karlovy Vary – FK Ostrov 2:6 (1:3). | Foto: Daniel Seifert - Sport Seifert

„Výsledek je pro mě zklamáním,“ těžko kousal po utkání porážku trenér Slavie Marián Geňo. „Sice je to jen přípravný zápas, ale i přesto musí hráči podávat úplně jiné výkony,“ krčil rameny na předvedeným výkonem svého týmu. A nebylo divu. Jeho tým inkasoval hned v úvodní minutě, kdy se zapsal do střelecké listiny Martin Matoušek, který brankově zúročil hrubou chybu slávistického gólmana.

V 11. minutě už to bylo o dva góly, když do branky sešívaných usměrnil míč po standardce hostů Ondřej Nýber. Poté sice obstaral kontaktní branku Jaroslav Červený, ale tečku za prvním dějství udělal Milan Novotný, který ve 45. minutě navrátil Ostrovu dvoubrankové vedení. „Nasadili jsme všechny hráče, kteří s námi nastoupili do přípravy. Protočili jsme dvě jedenáctky, ale až na pár výjimek, podali hráči slabé výkony,“ připomněl Geňo, že do druhého poločasu naskočila druhá jedenáctka.

Slavia zahájila galeje. Čeká ji sedm přípravných zápasů

Ani ta však nezachytila úvod, když dvakrát během začátku druhého poločasu inkasovala z kopaček Jakuba Kostky. A bylo ještě hůře, když na tříbrankový rozdíl následně upravil v 68. minutě parádní patičkou Ondřej Nýber.

Brankovou tečku nakonec za duelem udělala Slavia, ze kterou zmírnil prohru Václav Vyleta. „Nechci nijak snižovat zaslouženou výhru Ostrova, ale v podstatě do čeho kopl, to skončilo v naší bráně. Zase na druhou stranu, čekal bych od nás, že si vytvoříme víc šancí. Nechci zbytečně panikařit po prvním přípravném zápase, ale rozhodně je to pro nás varování, že takhle tedy ne,“ dodal k porážce Geňo. Slavia se ve druhém přípravném duelu představí v Teplicích a Ostrov zamíří do Doubravky.

