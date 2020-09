Paráda. Návrat po nedobrovolném volnu se karlovarské Slavii ve Fortuna ČFL áčkové skupině vydařil. Na půdě Povltavské FA totiž sešívaní dosáhli na cennou výhru 2:1.

Cestu za vítězstvím načali hráči z lázeňského města, přesněji již v 5. minutě, kdy se do statistik duelu zapsal přesným zásahem Pavel Maňák. „To vždy týmu pomůže, když vstřelí rychlý gól, na druhou stranu to však byla třetí naše šance v utkání,“ narážel karlovarský trenér Marián Geňo na aktivitu svého týmu v úvodu duelu, ze kterého vytěžili slávisté vedoucí branku. „Trošku pod tlak jsme se dostali mezi patnáctou a třicátou minutou, poté jsme opět přebrali iniciativu a druhý gól do šatny nás ještě víc uklidnil,“ narážel Geňo na přesný zásah z kopaček Zdeňka Skaly. I po obrátce stran karlovarští hráči svého soupeře řádně zlobili. Trochu je zbrzdil penaltový gól, který měl na svědomí v 70. minutě Ladislav Volešák, který tak poslal Povltavskou FA zpět do utkání. „I druhý poločas jsme to byli my, kdo měl nebezpečnější situace. Snížení přišlo dvacet minut před koncem, ale silou vůle zaslouženě vezeme tři body,“ pochvaloval si tříbodový zisk Geňo. „Kaňkou je zranění Dominika Manduly, zatím diagnózu nevíme, ale on je bojovník, věřím, že bude brzy zpět,“ přeje si brzký návrat Manduly na travnatou plochu trenér Slavie.