„Nebyl to dobrý podzim už od samotné letní přípravy,“ přiznával kouč Slavie Marián Geňo, že ne vše, šlo podle jeho představ. „Svým způsobem, ale druhá polovina podzimní části už snesla nějaké měřítko,“ přeci jen našel Geňo pozitivum na první polovině třetiligové soutěže, který navíc několikrát svému týmu vypomohl přímo na hřišti.

Právě povedený závěr podzimní části, ve kterém slávisté dokázali dosáhnout na důležité body, udržely Slavii ve hře o udržení v třetiligové soutěži. Představy však měly před startem nového ročníku v lázeňském městě odvážnější, než tomu bylo v realitě.

„Jedna věc jsou představy, druhá je realita, dokázali jsem uhrát body, které nám dávají možnost se prát o záchranu i na jaře. V jednu chvíli to, ale s námi nevypadalo vůbec dobře,“ přiznával kouč Slavie. A právě před náročnou záchranářskou misí, která klub z lázeňského města v jarní části čeká, absolvovali sešívaní tradičně náročnou zimní přípravu. „Jestli byla náročná, tak to by museli posoudit hráči,“ říká s úsměvem Geňo.

FOTO, VIDEO: První výhra stála za to. Slávisté bez potíží přejeli lídra divize B

„Já si myslím, že jsme se rozhodně neflákali. Bylo to vidět i v zápasech, s těžkými soupeři jsme dokázali odehrát dobré zápasy,“ připomněl karlovarský trenér zápasy s kvalitními soupeři, ať to byl namátkou třetiligový Most či rezerva Teplic.

Kádr Slavie navíc doznal během fotbalové výluky několika změn. „Není vždy jednoduché obměnit mužstvo a zařadit nové hráče, ale tak už to tady je, nějak jsem si na to zvykl. Jsem rád, že máme kvalitní a charakterní kostru mužstva,“ těšilo Geňa. A není divu. Tým doplnily mladé pušky, které již během přípravných zápasů prokázaly své kvality. „Vždy si slibujete, že jste posílili dobře, ale to vždy ukážou až ligové zápasy,“ je si vědom Geňo, že vše se ukáže až v jarní části soutěže.

Slávisté ve druhé polovině třetiligové soutěže v cestě za záchranou, nemohou koukat napravo ani nalevo, musí se vzhledem k vyrovnanosti tabulky soustředit pouze na sebe.

PODÍVEJTE SE: Slávisté v bitvě třetiligistů urvali cenný bod s Mostem

„To si všichni uvědomujeme, může rozhodovat každý bod, soutěž je strašně vyrovnaná, získat jakýkoliv bod stojí spoustu energie, já však věřím, že to zvládneme,“ věří Geňo svému týmu, že dotáhne záchranářskou misi do úspěšného konce. A velmi důležitý bude vstup do jarní poloviny ČFL, ve kterém čeká Slavii několik duelů s týmy, které jsou na tom podobně.

„Hned na začátku jara nás čeká dost zápasů ve kterých se potkáme s týmy kolem nás. Už to nám hodně napoví na jakých místech se budeme pohybovat po zbytek jara,“ dobře ví Geňo. A ví, o čem mluví. Již v neděli 3. března načnou cestu za záchranou sešívaní v úvodním jarním kole Fortuna ČFL A, ve kterém se představí na umělce v Satalicích, kde se střetnou od 10.15 hodin s rezervou pražské Dukly.

„Musím se přiznat, že Dukla je pro nás velkou neznámou,“ prozradil Geňo. „Známe jen její výsledky z přípravy, navíc záleží kdo půjde z áčka. Samozřejmě za tu dobu, co hrajeme ČFL zhruba víme jak se Dukla prezentuje,“ podotkl Geňo. Karlovarský trenér už má vesměs jasno i o sestavě, která do duelu s Duklou naskočí. „Finální sestavu ještě nemáme, nicméně kostra rýmu je jasně daná,“ vysvětloval kouč Slavie.

„První zápasy bývají ještě takové neupravené, přesto věřím, že navážeme na přípravu, ve které jsme se prezentovali poctivými výkony, navíc ale bude potřeba přidat produktivitu,“ doplnil závěrem Geňo.

Generálka: Slavia na závěr udolala Viktorii. Byl to bojovný zápas, říká Geňo