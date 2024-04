„Za mě je to nejlepší mužstvo v ČFL,“ narážel na kvalitu chodského výběru, který doveze do lázeňského města dobře známý kouč Pavel Horváth, trenér karlovarské Slavie Marián Geňo. „V týmu mají Domažlice hromadu kvalitních zkušených a technických fotbalistů,“ připomněl Geňo enklávu výborných exligových fotbalistů v trikotu Jiskry.

A tak není divu, že Domažlice dorazí do Karlových Varů v pozici favorita. „ S tím souhlasím, tabulka to ukazuje jasně, “ říká smířlivě kouč Slavie. Na podzim Slavia v Domažlicích prohrála 1:3, ale v domácím prostředí by ráda urvala cenný bodový zisk. „Je naší povinností se přes veškeré predikce porvat o body. Domažlice nemůžeme porážet pravidelně, ale jednou za čas se nám to povést může,“ věří Geňo, že by se mohlo na drahovickém stadionu odehrát v sobotním podvečeru překvapení na úkor favorita.

Odehráli jsme špatný zápas, to si musíme přiznat, řekl Geňo k Táborsku

Navíc budou chtít slávisté v domácím prostředí prolomit neúspěšnou sérii, která čítá dvě prohry v řadě, navíc bez vstřelené branky.„Myslím si, že držení míče bude více na straně soupeře u nás to bude o poctivé defenzivě a budeme muset být konečně produktivní, pokud chceme uspět,“ poukazoval karlovarský kouč právě mizernou koncovku svého týmu.

Vzhledem k vyrovnanosti třetiligové tabulky, se však Slavie nemůže ohlížet na své soupeře, jelikož potřebuje v cestě za záchranou body jako sůl. „Úspěch bude, když vyhrajeme. Jsme v situaci, kdy potřebujeme každý bod. Uvědomuji si, kdo proti nám bude stát, ale nevidím důvod, proč bychom se měli někoho bát. Ale bude to o nás o přístupu každého hráče, “ doplnil trenér Slavie.

Zajímavé fotbalové klání, ve kterém si fanoušci přijdou určitě na své, se odehraje v sobotu 6. dubna na drahovickém stadionu tradičně od 18.00 hodin.