Nepovedlo a všechny nás to mrzelo a mrzí, nechybělo mnoho, v podstatě jedna výhra. Bylo v našich silách to dokázat.

Prakticky jste však neměli v závěru soutěže osud ve svých rukou, čímž jste museli koukat i na druhou skupinu…

Nějakých sedm kol před koncem mohlo spadnout ještě přibližně šestnáct mužstev, nakonec ten černý Petr zbyl na nás. Bylo frustrující vidět, jak některé výsledky jdou proti nám. Bohužel, ty týmy potřebné body uhrály a my ne, tak to prostě je.

Nakonec jste ale nezvládli poslední bitvu v Českých Budějovicích, po které jste se po pěti letech v ČFL vrátili do divize…

I v Budějovicích jsme mohli vyhrát, dali jsme tři břevna, ale troufnu si říct, že záchranu jsme ztratili v jiných zápasech.

Kdy si myslíte, že tedy nastal zlomový moment v cestě za záchranou?

Prohry doma s Pískem a PFA byly v tomto ohledu asi rozhodující. Celkově nás brzdilo hlavně proměňování šancí.

Přesto, našel byste nějaké pozitivum na jarní části soutěže?

Ano, našel. Na jaře jsme přivezli remízy z Dukly, Bohemky, Slavie a z Přeštic, to byly těžce vydřené body, jenže po bodíku to skáče pomalu. Doma vysoká výhra s Hostouní a třeba i výhra nad Plzní, kde jsme hráli celý druhý poločas v deseti. Celkově to jaro nebylo špatné, mužstvo se zkvalitnilo, lépe pracovalo do defenzivy. Ale ten největší problém byl zkrátka v začátku podzimu, tam jsme prvních osm kol neměli mužstvo pohromadě, poztráceli jsme spoustu bodů, které už se na jaře bohužel dohnat nepodařilo. Ale jaro rozhodně negativně hodnotit nemůžu.

Jak se to dotkne letní přípravy, bude jiná, než by tomu bylo v ČFL?

Nic měnit nebudeme, přípravu budeme mít stejnou, jako kdybychom hráli třetí ligu. Čtyři tréninky a přípravný zápas. Chceme být úspěšní a jiná cesta než poctivý trénink k tomu nevede.

A co hráčský kádr, udržíte tým pohromadě nebo očekáváte velké změny, v případě odchodů či příchodů?

Odchodů bude dost, to je jasné, většina cizinců skončí. Naším úkolem je postavit silný tým, i když logicky každý sestup s kádrem zamává. Samozřejmě je potřeba přivést i nějaké nové tváře, ale to si zatím nechám pro sebe.

Jak se říká, návrat bývá vždy těžký, do ČFL to pak platí dvojnásob. Jak to vnímáte vy?

Souhlasím, z divize postupuje jeden tým, pokud ji chcete vyhrát, tak musíte víkend co víkend bodovat. Ve vedru, v dešti, na blátě, na umělce, doma i venku. Není to vůbec nic jednoduchého, minule nám to trvalo čtyři roky, než si vše sedlo a povedlo se postoupit. Ale do Varů ČFL dlouhodobě patří, takže ten úkol je pro nás jasný, ale jak už jsem řekl, nebude to rozhodně nic snadného.

V divizní soutěži se sejde nově všech pět zástupců z našeho kraje, což přidá soutěži na atraktivitě, zejména pak fanoušci si přijdou zcela na své, souhlasíte?

Naprosto souhlasím. Minulou sezónu hrála mužstva z našeho kraje různé skupiny, což jsem moc nepochopil. Tentokrát to bude o hodně zajímavější, jak pro diváky, funkcionáře, ale i pro samotné hráče. Navíc si myslím, že v kraji máme opravdu kvalitní divizní mužstva. Je to vidět i na tom mezikrajském poháru, kde kluci opět letos došli daleko. Zase na druhou stranu, nejvyšší soutěž v kraji je teď momentálně až čtvrtá nejvyšší, to rozhodně není dostačující.

A co vy, ještě budete vypomáhat svému týmu na hřišti v případě nouze, nebo už se soustředíte pouze na B-tým?

Víte, jak to se mnou je, můžu tady něco říct, ale pak může být vše jinak. V minulé sezoně jsem nakonec nastoupil patnáctkrát za áčko a už jsem to taky neplánoval. Když je potřeba a můžu pomoct, tak to udělám. Snažím se trénovat tak, abych si o víkendu mohl říct, že to spoluhráčům nekazím a je jedno, v jaké soutěži. V minulé sezoně jsem nakonec odehrál přes třicet zápasů, dal i nějaké góly, s béčkem jsme vyhráli soutěž, takže dokud to takhle jde, tak chci hrát. Uvidíme podle situace, v jakém týmu to bude.

Sice je to ještě daleko, ale s jakým cílem budete vstupovat do nové sezony?

Já to vidím asi takhle, nejdůležitější bude dát dohromady hladové mužstvo a naučit ho vyhrávat. Byl jsem podepsaný pod sestupem, tak bych byl strašně rád podepsaný i u postupu. Ale ve fotbale nikdy nevíte. Určitě nechci dávat velkohubá prohlášení, s tím počkejme alespoň po konci přípravy.