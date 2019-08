„Do utkání jsme chtěli vstoupit aktivně, což se nám povedlo,“ narážel trenér karlovarské Slavie Robert Žák na sedm standardních situací, které si jeho výběr během úvodu zápasu s Příbramí vytvořil.

„Když už to tam lítalo, byla škoda, že to tam nepadlo,“ smutně poznamenal. Slavia soupeře řádně zaskočila, ale své brankové příležitosti nedokázala využít. To hosté ukázali svou sílu, když po brejku šli do vedení po parádní trefě zpoza šestnáctky v podání Jiřího Janušky. „I přes inkasovanou branku jsme bojovali a byli odměněni vyrovnávací brankou, kterou obstaral Tomáš Holík,“ poukazoval Žák.

I po změně stran pokračovali sešívaní v aktivním napadání, přesto se více dostávala do hry Příbram, která držela balon více na svých kopačkách. „Druhý poločas byl pro nás již složitější, když Příbram prokazovala své kvality a hráčům docházely síly, přesto však bojovali a dokázali vstřelit i druhou branku,“ připomněl Žák šťastnou ruku při střídání Frány za Lattische. Chodovský kanonýr ve službách Slavie pobyl na hřišti teprve tři minuty a hned se zapsal do listiny střelců, když v 66. minutě zakončil úspěšnou hlavičkou ligovou akci Karlovaráků.

„Soupeř poté ještě více zvýšil aktivitu a nakonec dokázal vyrovnat. Následně jsme zvládli penaltový rozstřel, kdy nás jednou podržel Bláha, ale kuriózní pokutový kop Holíka, to jsem ještě neviděl (smích) a Dubnička to poté vše zpečetil,“ pochvaloval si premiérový podzimní dvobodový zisk karlovarský trenér.

FC Slavia Karlovy Vary – 1.FK Příbram B 2:2 (1:1) – PK 3:2. Branky: 35. Holík Tomáš, 66. Frána Ondřej – 21. Januška Jiří, 81. Janota Petr. Rozhodčí: Šťastný. ŽK: 2:1. Diváci: 400.

FC Slavia Karlovy Vary: Bláha – Holík, Pěkný, Dubička, Nimrichter (80. Paterna) – Dubnička – Hudec, Vokáč, Lattisch (66. Frána), Deme (90. Jaffan) – Procházka.