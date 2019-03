Jenže Jirny si prošly během zimní přestávky velkou obměnou kádru, když převládaly především odchody klíčových hráčů. Realita tak dospěla do nelichotivého závěru, utkání bylo zrušeno a bude se jím dodatečně zabývat příslušná řídicí komise pro Čechy.

Jasné je, že Slavia nehrála, přesto vyhrála, a získala tak do tabulky v cestě za záchranou velmi důležité tři body, ty však musí ještě posvětit právě komise pro Čechy.

V kuloárech navíc koluje informace, že by právě Jirny měly opustit třetiligovou mapu, což by nahrávalo právě Slavii, která by si zbytek jarní části mohla v poklidu užít. Byla by totiž zachráněna, jelikož z Fortuna ČFL sestupuje pouze jeden tým, a tím by byly Jirny.