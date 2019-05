Karlovy Vary - Paráda. Vložené 33. kolo Fortuna ČFL přineslo karlovarské Slavii výhru, druhou v pořadí během čtyř dnů. „Pokračujeme v úspěšné šňůře, navíc jsme dali góly,“ chválil si trenér Slavie Robert Žák po výhře v Dobrovicích 2:0.

FC Slavia Karlovy Vary. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Daniel Seifert

A měl k tomu řádný důvod. Po dvoubodovém zisku s Radotínem, tříbodovém nad Zápy přidali sešívaní do své sbírky další cennou výhru. „Důležité bylo, že jsme si vytvořili dvoubrankový náskok a udrželi ho, navíc jsme uhájili i čisté konto,“ narážel Žák na uplynulý zápas v Zápech, kde právě Slavia dvoubrankové vedení ztratila. Skóre duelu otevřel v 18. minutě Jan Kalina a ve 26. minutě vstřelil 103. gól v karlovarském klubu kapitán Marián Geňo. „Soupeř byl nepříjemný, disponoval vysokými, urostlými hráči a spoléhal na standardní situace, kterým jsme však odolali,“ vypočítával trenér Slavie. V neděli 12. května čeká jeho výběr další náročný zápas, na stadionu ve Dvorech vyzve v tradiční čas, to jest v 10.30, třetí tým ČFL Vltavín. „Opět se budeme snažit hrát útočný fotbal, aby se líbil fanouškům, a samozřejmě bychom rádi doma potvrdili body z venku, i když víme, že to bude těžké, jelikož Vltavín patří k aspirantům na postup,“ dodal Žák.