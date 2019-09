Na zápas Slavie proti lídrovi tabulky Fortuna České fotbalové ligy skupiny A, rezervě pražské Sparty, se přišlo podívat oficiálně 750 diváků. Nakonec se radovali z výhry příznivci domácího celku, když rozřešení zápasu přinesly až pokutové kopy.

Pražská Sparta se zjevila v Karlových Varech po dlouhých osmi letech, předchozí výhru 1:0 zařídil Marián Geňo. Teď „rudí“ padli ve Varech znovu. „Navázali jsme na to. Jsme rádi, že jsme tradici udrželi a získali pro nás velmi důležité body,“ mohl být spokojen karlovarský kouč Robert Žák.

Ve Dvorech se hrál svižný fotbal. „Hráli solidně, byli pohybliví. Z kádru, co mají, do dvou tří let určitě zasáhne do A týmu Sparty sedm osm hráčů. Pro nás je to samozřejmě výborná vizitka, že kluci od nás z regionu mohou s takovým mančaftem uhrát dobrý výsledek,“ pochvaloval si trenér Karlových Varů.

Se svým celkem se Robert Žák soustředil na důkladnou defenzivu. „Věděli jsme, že mají strašnou sílu v prostředku, že jsou schopní akce vykombinovat. Tak jsme hráli opatrnější fotbal, číhali jsme na nějakou příležitost. Museli jsme být trpěliví, předtím s Táborskem se nám to vymstilo, když jsme chtěli hrát otevřenou partii, ale bohužel nás přehráli,“ odhalil karlovarský kouč taktiku.

Šance v prvním poločase přišly. „Nějaké příležitosti jsme tam měli, Sparta ale také,“ poukázal Robert Žák.

Poločas skončil bez branek. S přibývajícím časem bylo jasné, že může rozhodnout chyba. „Bohužel jsme ji udělali my, byla z toho penalta,“ litoval trenér domácího celku. Pokutový kop v 62. minutě proměnil exreprezentant Lukáš Vácha.

Inkasovaný gól domácí vyburcoval k větší aktivitě. „Trochu nás to vyprovokovalo, přehodili jsme sestavu, dali jsme tam druhého útočníka a během deseti minut jsme vyrovnali,“ líčí Robert Žák. Heroický výkon domácích tak přinesl v 70. minutě vyrovnání, když si při standardní situaci počíhal na míč u zadní tyče Zdeněk Skala – 1:1.

Nerozhodný stav již vydržel až do závěrečného hvizdu. „Měli jsme tam ještě nějaké příležitosti, ale jsem rád, že jsme dotáhli zápas do nerozhodného stavu,“ svěřil se trenér Slavie Karlovy Vary.

V pokutových kopech potom gólman Chára ve druhé sérii nenechal skórovat hostujícího Horáka a na domácí straně zkušený Jiří Procházka poslal výhru na stranu Karlových Varů. „Je to pro nás velké zadostiučinění, poctivostí, pílí jsme byli schopni hrát i s takovýmhle mančaftem,“ uzavřel povedený zápas kouč karlovarské Slavie Robert Žák.