Jenže to nebylo ze strany karlovarského klubu vše, když ho od začátku podzimu kosí zranění. „Toure vypadl kvůli zranění, delší dobu nám chybí i Vyleta. Plus další tři hráči Knop,Černý, Stařík si léčí svá zranění na můj vkus až moc dlouho, takže sedm hráčů je pro nás zkrátka citelný zásah,“ vypisoval jména na marodce Geňo. Z důvodu nedostatku hráčů tak musel na českobudějovickém pažitu naskočit do hry i on.

Zdroj: tvcom.cz

„První poločas jsme odehráli celkem slušně, hráli jsme, co jsme chtěli. Měli jsme tři velké šance jít do vedení, plus nějaké další brejkové situace, které rozhodně šly vyřešit líp. Soupeř se dostal do vedení po přímém volném kopu ke konci poločasu,“ podotkl Geňo k prvnímu poločasu, po kterém jeho tým po brance Böhma prohrával 0:1.

„Ani druhý poločas jsme nezačali špatně, ale po druhém přímáku šly Budějky do dvoubrankového vedení a to zápas rozhodlo. Ještě jsme se snažili vstřelit kontaktní gól, ale soupeř už pozorně bránil a chodil do nebezpečných brejků. Je to škoda, měli jsme na to, urvat nějaký bod, ale klíč byl v tom, dostat se do vedení,“ zklamaně dodal k utkání karlovarský kouč.



Ten si tak po delší době opět fotbalově osahal třetiligovou soutěž. „Jak říká můj kamarád Pejsek, když můžu, tak pomůžu, ale o mně to není,“ poukazoval skromně karlovarský trenér. Ten se v závěru podzimní části bude muset vypořádat se svým realizačním týmem s velkou absencí hráčů. „Potřebujeme, aby se někdo uzdravil, jenže to možná vypadá jen na Tourého, ale neznamená to, že se vzdáme,“ upozorňuje Geňo.

„Po začátku soutěže nás všichni viděli už pomalu ve druhé lize, jenže realita je trošku jinde. Hlavně nesmíme propadat panice a v posledních třech zápasech urvat nějaké body, tabulka je strašně vyrovnaná. Každý bod se bude počítat,“ ví Geňo, že každý bod v závěru podzimní části bude rozhodující.

SK Dynamo Č. Budějovice B – FC Slavia Karlovy Vary 2:0 (1:0). Branky: 3. Böhm Sebastien, 67. Mršič Matěj. Rozhodčí: Štípek. ŽK: 2:3. Diváci: 165. Karlovy Vary: Vaněček – Prágr, Tůma (81. Brož), Pěkný, Dubnička – Matoušek, Geňo, Skala (90. Šaláta), Krčma (46. Mašata) – Červený, Horník (77. Gabriel).