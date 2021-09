„Bude to takový ligový zápas, pod světly, navíc tam chodí hodně diváků,“ připomíná trenér karlovarské Slavie Marián Geňo vysoké návštěvy domácích zápasů Písku.

„Čeká nás jeden z nejtěžších soupeřů,“ má jasno karlovarský kouč. „Soupeř má i přesto, že má mladé hráče, velmi kvalitní tým,“ upozorňuje na sílu Jihočechů.

Písek přišel o svou neporazitelnost v uplynulém kole na půdě Sokolova, kde prohrál 1:2. „Hrálo se na těžkém terénu a to Písku nevyhovovalo,“ poukazuje Geňo. „Když jsem koukal na další zápasy Písku, tak hrál velmi dobře. Využívá celé hřiště a má běhavé mužstvo, navíc je nebezpečný z rychlých brejků,“ zdůrazňuje Geňo.

Obejít se bude muset bez obránce Václava Vylety, který obdržel jednozápasový distanc za červenou kartu proti Vyšehradu. „Naopak k týmu se připojil Štěpán Dubnička,“ kvituje další návrat z marodky Slavie.

„Čeká nás velmi náročný zápas. Budeme muset eliminovat brejky soupeře, ve kterých je opravdu nebezpečný. Samozřejmě chceme být také my aktivní směrem dopředu, tak uvidíme, jak to zvládneme,“ přemítá Geňo a hned připojuje: „Chtěli bychom přivézt nějaký bod, ale jak už jsem říkal, bude to nesmírně těžké.“

Fortuna ČFL A, 6. kolo: Písek – Slavia K. Vary (PÁ, 19.00).