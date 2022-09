„Cíl byl jasný, výhra,“ spokojeně pokyvoval hlavou po vítězství slávistický univerzál Zdeněk Skala. „Věděli jsme, že Dukla má plno mladíků, kteří mají dobrou techniku s balónem, a proto jsme chtěli využít našich předností, jako je bojovnost, vyhrávat osobní souboje a hrát jako tým,“ prozradil předzápasovou taktiku, se kterou Slavia do utkání šla. V prvním poločase toho duel však moc nenabídl. To ve druhém už to bylo podstatně lepší, když vše rozhodující se odehrálo v závěrečné třicetiminutovce.

První branku duelu obstaral v 71. minutě Toure, a když navýšil vedení sešívaných v 84. minutě bojovník Jaroslav Červený, nikdo už nepochyboval, že body zůstanou v Drahovicích. To se také potvrdilo, když vše pojistil v podobě třetí branky Ludvík Tůma.

Zdroj: tvcom.cz

„Výhra je pro nás důležitá,“ je si vědom váhy vítězství Skala. „Myslím si, že duel rozhodla naše týmová hra, poctivost směrem do defenzivy a zkušenost. My jsme svoje příležitosti využili a dali góly. To se Dukle nepovedlo, takže za mě zasloužená výhra,“ chválil si slávistický srdcař již čtvrtý tříbodový zisk v podzimní části třetiligové soutěže. Během utkání tradičně doprovázel sešívané domácí kotel, který tradičně vytvořil parádní atmosféru.

„Samozřejmě nás také táhl kotel, který byl jako vždy fantastický, a hlavně i jim patří velká pochvala,“ vzkazuje Skala do slávistického kotle. Teď čeká Slavii derby se Sokolovem.

„Derby je vždy specifické a nezáleží, jestli jste nahoře, nebo dole. Sokolovu se podařilo vyhrát v Přešticích, navíc podepsali další nové hráče, takže si myslím, že to nebude vůbec nic lehkého,“ tuší, že duel opět přinese bitvu o každý centimetr hřiště.

„Nám se povedl vstup do sezony a můžeme se opřít o body, které jsme si nahráli. Bude to zápas, který bude zase plný emocí, a oba celky budou chtít vyhrát za každou cenu. Věřím, že se nám to podaří a budeme nadále vládci kraje,“ narážel závěrem Skala na jarní pětibrankovou výhru nad Sokolovem.

FC Slavia Karlovy Vary – FK Dukla Praha B 3:0 (0:0). Branky: 71. Toure Yaya Kader, 84. Červený Jaroslav, 88. Tůma Ludvík. Rozhodčí: Rejžek. ŽK: 2:2. Diváci: 140. Slavia Karlovy Vary: Vaněček – Horník (88. Gabriel), Tůma, Pěkný, Dubnička – Alozie, Touré (88. Polyviany), Skala, Prágr – Červený (86. Lešťan), Ede (46. Mašata).