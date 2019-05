Pro barvy sešívaných bylo ještě lépe, když ve 34. minutě navýšil vedení na dvě branky Dominik Mandula. Poté však následovala hrůzostrašná desetiminutovka týmu z lázeňského města.

Ve 35. minutě po rozehrávce udeřily Zápy poprvé, když je navrátil zpět do zápasu kontaktní brankou Jan Jelínek. O další dvě minuty později již bylo vyrovnáno, když se ze značky pokutového kopu nemýlil Pavel Hašek.

Kalich hořkosti si pak slávisté vypili až do dna, ve 45. minutě inkasovali potřetí, když poprvé poslal domácí do vedení František Hakl. Ale ani to Slavii nezlomilo a dvě minuty po změně stran bylo srovnáno, když se o to zasloužil Jan Kalina. Pořádný majstrštyk se poté povedl karlovarským trenérům, kteří poslali v 75. minutě na hřiště Ondřeje Fránu, který se jim odměnil, nejlépe jak mohl, brankou, kterou navrátil v 76. minutě Slavii vedení.

A bylo ještě lépe, když v 80. minutě navýšil rozdíl ve skóre na dvě branky svou druhou trefou Dominik Mandula. Do konce utkání si již sešívaní senzační, ale zaslouženou výhru pohlídali a do tabulky si připsali velmi cenné tři body.

SK Zápy – FC Slavia Karlovy Vary 3:5 (3:2). Branky: 35, Jelínek Jan, 37. Pavel Hašek (PK), 45. Hakl František – 6. Maňák Pavel, 34. a 81. Mandula Dominik, 47. Kalina Jan,76. Frána Ondřej. Rozhodčí: Hanousek. ŽK: 4:3. Diváci: 150.

FC Slavia Karlovy Vary: Bláha – Dubnička, Tůma, Pěkný, Kalina – Skala – Shorný, Maňák, Vokáč, Mandula – Geňo (stř. Frána, Olšan, Holík).