KarlovyVary - Dva body. Karlovarská Slavia dala ve Fortuna ČFL o sobě opět řádně vědět, když si drze vyšlápla ve 25. kole na favorizovanou Olympii Radotín.

FC Slavia Karlovy Vary. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Karlovarský trenér Robert Žák musel opět před utkáním řádně zamíchat sestavou a povedlo se mu to skvěle, když jeho tým nakonec uzmul velmi cenné dva body. Duel, který se premiérově odehrál na dvorském stadionu, načali podstatně lépe hráči Radotína, které vedl z trenérského postu dobře známý David Jarolím. Ve 13. minutě před 121 fanoušky skóroval hostující Bassey Fortune Akpan. To bylo do konce poločasu vše. Po obrátce stran šla Slavia za vyrovnáním a povedlo se jí to za minutu dvanáct, když v 90. minutě zařídil vyrovnání stoper Ludvík Tůma, který tak svému týmu zařídil jednobodový zisk. Ten druhý pak přidal do sbírky Slavie brankář Jiří Chára, který zneškodnil tři pokutové kopy Radotína a měl hlavní podíl na výhře 3:1, čímž sešívaní dosáhli na druhý, bonusový bod.