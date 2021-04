Na začátku všeho byla výjimka, kdy se sešívaní mohli společně připravit na 3. kolo poháru, ve kterém hostili na svém stadionu ligový tým Opavy.

„To, že jsme díky účasti v MOL Cupu mohli zase všichni spolu na hřiště, byla asi ta nejlepší věc posledních týdnů, ne-li měsíců,“ svěřil se Deníku po udělení výjimky Ludvík Tůma, jeden z nejzkušenějších hráčů Slavie.

To ještě nevěděl, že se jeho týmu povede husarský kousek, když právě Opava v lázeňském městě tvrdě narazila, a Slavia slavila po výhře 3:0 historický postup do čtvrtfinále MOL Cupu. „Pro nás je to neuvěřitelný úspěch,“ culil se po utkání, opojen postupovou euforií, karlovarský trenér Marián Geňo. A měl k tomu řádný důvod. Slavia v improvizovaných podmínkách vytěžila z minima maximum a zaslouženě mohla slavit postup do další fáze poháru. „Přáli bychom si jednoho z tria Sparta, Slavia, Plzeň,“ prozradil přání kabiny před čtvrtfinálovým losem Geňo.

A přání se jeho družině splnilo, když los jí postavil do cesty v pikantním souboji pražskou Slavii. „Kluci jsou losem nadšení,“ přiblížil radost v karlovarské kabině po losu MOL Cupu.

„Samozřejmě jsme si takového soupeře přáli, pro hráče to zcela jistě bude zážitek, na který jen tak nezapomenou, ať bude výsledek utkání, jaký bude,“ měl jasno trenér Varů.

Duel, který se odehrál v Edenu za dohledu televizních kamer, však nevyšel varskému výběru podle jeho představ, když po prvním poločase prohrával 1:6, celkově pak musel skousnout porážku 3:10.

„První půle byla z naší strany hrůzostrašná, proto si cením toho, že jsme se ve druhé půli trochu zvedli a dokázali dát tři góly. To asi na Slavii dlouho nikdo nedal,“ našel pozitiva na vysoké porážce, která znamenala ukončení varské jízdy pohárem, Geňo.

„Pro všechny to byl zcela jistě nezapomenutelný zážitek,“ dodal závěrem trenér Karlových Varů.