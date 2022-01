Karlovaráci položili základ k vítězství již v prvním poločase. Skóre duelu otevřel po centru Ondřeje Kolaříka Martin Debellis a na dvoubrankový rozdíl posléze zvýšil z úspěšné dorážky po průniku Jaroslava Červeného mladíček Sebastian Horník.

„Byl to obětavý výkon celého týmu do defenzivy, soupeře jsme nepustili do větší šance. Naopak dopředu jsme z brejkových situací byli nebezpeční,“ pochvaloval si Geňo.

Po změně stran přidala na obrátkách i teplická rezerva. „Na začátku druhé půle nás domácí přitlačili před vápno, ale obrana byla bezchybná,“ řekl k druhé pětačtyřicetiminutovce karlovarský kouč.

Slavia však domácí ještě jednou gólově potrestala, když se po rohovém kopu prosadil Štěpán Dubnička.

„Myslím si, že v tu chvíli se zápas rozhodl,“ narážel Geňo na tříbrankový náskok svého týmu. Nakonec se i béčko Teplic dočkalo alespoň čestného úspěchu, který zaznamenalo v závěru utkání ze značky pokutového kopu.

Náročný program pak čeká slávisty i v tomto týdnu. „Chlapce čekají velmi náročné čtyři tréninky,“ prozradil Geňo, co čeká jeho svěřence v následujících dnech. „V sobotu 29. ledna přivítáme od 11.00 hodin na Slavii divizní Rokycany. Všichni jsou zváni,“ dodal trenér s úsměvem ke čtvrtému přípravnému duelu, který Slavia odehraje v Drahovicích.

FK Teplice B – FC Slavia Karlovy Vary 1:3 (0:2). Branky Slavie: Debellis Martin, Horník Sebastian, Dubnička Štěpán. FC Slavia Karlovy Vary: Chára (46. Gembický) – Dubnička, Pěkný, Vyleta – Kolařík, Prágr, Skala, Hudec (80. Gabriel) – Debellis (65. Mašata), Červený, Horník (75. Knop).