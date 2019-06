Benešov – V sobotním dopoledni uzavřela druhý anglický týden v rámci Fortuna ČFL karlovarská Slavia. Ta se představila na půdě Benešova, kde nakonec musela skousnout porážku 1:2.

Do utkání však sešívaní vlétli po hlavě, již v 8. minutě je poslal do vedení přesnou ranou kapitán Marián Geňo. Smutek vlila do kabiny Slavie úspěšná trefa Petra Hampla ve 45. minutě, kdy vyrovnal ukazatel skóre neoblíbeným šatňákem. Po změně stran si sice oba týmy vytvořily hned několik brankových příležitostí, ale využita byla pouze jedna.