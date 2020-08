Sešívaným vyšla dobře generálka na start soutěže, když si v Mariánských Lázních poradili v prvním kole MOL cupu s místní Viktorií 6:0.

„Výsledek je hezký, ale důležitější byl pro nás přístup kluků k zápasu a skutečnost, že se nám nikdo nezranil a mohli jsme nasadit do zápasu i hráče po zranění, protože při vší úctě k poháru je pro nás vstup do ČFL důležitější. Teď nás čeká Příbram a během týdne jsme udělali vše pro to, aby body s Příbramí zůstaly ve Varech a fanoušci odcházeli spokojeni, a obzvlášť náš kotel, který nás doprovází na každý zápas a patří jim velký dík,“ řekl před zápasem asistent Martin Bulíček.

No a fanoušci si jistě vzpomenou na poslední zápas Slavie s Příbramí téměř přesně před rokem, který přinesl parádní fotbalovou bitvu, jež vyvrcholila až v pokutových kopech, mimochodem výhrou domácích.