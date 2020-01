„Přípravu jsme zahájili v pondělí 13. ledna a vesměs jsou hráči na hřišti nonstop, tedy sedmkrát v týdnu. Vesměs využíváme domácí podmínky, když středy a soboty jsou na programu přípravné zápasy, chybět nemůže ani posilovna či regenerace,“ narážel trenér karlovarské Slavie Robert Žák na hodně nabitý zimní dril, který musejí slávisté během přípravy skousnout.

„V průměru máme na tréninku dvaadvacet hráčů,“ pochvaloval si velkou účast Žák. Do tréninkového procesu se zapojili po zranění Štěpán Dubnička a Václav Vyleta, které doplnily nové tváře v podání Bíbla z Dukly, Hlouška z Blšan či hornoslavkovského rodáka Haška, který naposledy působil ve Švýcarsku. „Ještě zkoušíme dva cizince, obránce a podhrotového hráče. Z B-týmu se pak zapojili do přípravy další tři hráči,“ Jaroslav Zedníček, Samir Jaffan a Ondřej Harasiewicz,“ přiblížil příchody hráčů karlovarský trenér a připojil: „Rádi bychom ještě posílili o nějakého hráče do defenzivy, jelikož jsme během podzimu dostávali hodně branek.“

Naopak během fotbalové výluky odešlo z karlovarského klubu kvarteto hráčů. „David Schettl odešel do prvoligových Teplic, což je pro nás velmi dobrá vizitka. Dále Jakub Lattisch a Daniel Nimrichter se vrátili zpět do svých klubů a Frána si hledá angažmá,“ ohlédl se za odchody Žák.

Náročnou přípravu si sešívaní zpestří přípravnými duely, celkem jich odehrají dvanáct. „V rámci přípravy se střetneme například s druholigovým Ústím nad Labem či třetiligovými týmy Viktoria Plzeň B a Dukla Praha B,“ odtajnil Žák.

První přípravné střetnutí mají slávisté na programu již dnes, kdy vyzvou na umělce v Drahovicích od 18 hodin v okresním derby ostrovský FK, který zažil ve Fortuna divizi B velmi povedený podzim.

Druhé utkání bude na programu již v sobotu 25. ledna, opět na umělce Drahovicích, kde se sešívaní střetnou od 11 hodin s rakovnickým Tatranem.