Slavia zamíří do Ďolíčku, tam je přivítá rezerva Bohemky

Prodloužit úspěšný vstup do druhé poloviny Fortuna ČFL A. To je cíl fotbalistů karlovarské Slavie v 18. kole třetiligové soutěže. Po remíze s béčkem pražské Dukly a výhře nad Motorletem zamíří fotbalisté z lázeňského města k náročné bitvě do Prahy, kde se sešívaným v neděli 17. března v 10.15 hodin ve věhlasném Ďolíčku postaví rezerva Bohemians.

Slavia porazila rezervu Bohemians 2:0. | Video: Daniel Seifert

Ta je na tom po dvou jarních kolech stejně jako Slavia, když taktéž brala čtyři body. „V prvních dvou kolech využili hodně hráčů z A-týmu, takže předpokládám, že to tak bude i teď. Navíc se bude hrát v Ďolíčku, takže očekávám opravdu kvalitního soupeře,“ říká před utkáním karlovarský kouč Marián Geňo. A opět budou v sázce důležité body, když týmy od sebe dělí v tabulce pouhé tři body. „Samozřejmě že budeme chtít něco přivést přeci tam nejedeme na prohlídku stadionu, ale pokud budeme chtít být úspěšní tak budeme muset podat velmi kvalitní individuální výkony a ty přetavit v ten týmový,“ doplnil Geňo ke třetímu jarnímu vystoupení. Tři body pro Slavii. Drama v Drahovicích rozsekl v nastavení Horník

