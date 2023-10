/FORTUNA ČFL A/ Třetí domácí výhra přistála na třetiligovém účtu karlovarské Slavie po víkendové bitvě s Vltavínem. Varský výběr rozhodl o své výhře 2:1 šest minut před koncem, kdy proměnil pokutový kop hrající kouč Marian Geňo.

Slavia Karlovy Vary. Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert

„Jsem za celý kolektiv moc rád, že jsme potvrdili venkovní výhru,“ narážel trenér Varů Marian Geňo na předchozí výhru na půdě Králova Dvora.

„Šli jsme do zápasu s nějakým taktickým plánem, chtěli jsme získávat míče uprostřed hřiště a vyrážet do brejků, ale musím říct, že nám to nevycházelo. Byl to od nás takový bezkrevný výkon,“ upozorňoval Geňo, že ne vše šlo podle jeho představ.

Poprvé drahovický stadion aplaudoval ve 34. minutě, kdy Slavii zařídil vedení Jaroslav Červený. Ale z vedení se sešívaní radovali pouhé dvě minuty, když hosté vyrovnali ze značky pokutového kopu, který proměnil David Matějka.

Po změně stran přidaly Karlovy Vary na obrátkách a vyplatilo se. V 84. měla pro změnu výhodu pokutového kopu Slavia a střídající žolík v podání Geňa se nemýlil. „Ve druhém poločase jsme začali napadat soupeřovu rozehrávku mnohem dřív vytvořili si dost šancí a nakonec zápas rozhodli,“ usmíval se Geňo.

„Všichni se vydali ze všech sil a byli jsme za to odměněni. Věřím, že si fanoušci zejména druhou půli užili opět i oni nás hnali za velmi důležitou výhrou, která nás v tabulce posunula trochu výš a dodala sebevědomí do posledních čtyř podzimních kol,“ neskrýval velkou radost z důležité výhry kouč Slavie.