V neděli 3. listopadu k tomu budou mít velkou příležitost, jelikož budou hostit na drahovické umělce od 10.30 celek Benešova, tedy třináctý tým Fortuna ČFL, na který sešívaní ztrácí pouhé čtyři body.

Navíc hostům z Benešova se na hřišti soupeřů příliš nedaří, když v pěti zápasech uhráli pouhé tři body, což by mohlo hrát do karet právě slávistickému výběru.

V případě výhry by to byla v podání týmu z města minerálních pramenů druhá podzimní výhra, která by notně týmu v záchranářských pracích pomohla, ale jako vždy se vše rozhodne až na hřišti.