/FORTUNA ČFL A/ Nedaří se nedaří. Karlovarská Slavia prožívá v posledních kolech Fortuna ČFL A výsledkovou krizi, což se odrazilo i na postavení klubu z lázní v třetiligové tabulce. Sešívaní se totiž krčí na dně tabulky. Teď čeká slávistický výběr důležitá bitva, ve které prakticky půjde o černého Petra, když se Varáci představí v sobotu 7. října od 10.30 hodin na půdě předposledního Králova Dvora.

Karlovarská Slavia se představí o víkendu na půdě Králova Dvora. | Foto: Foto: Deník/Dan Seifert

„Je pravda, že oba týmy neodstartovaly dobře, ale jak my, tak Královák jsme měli v létě problémy s kádrem to se projevilo při vstupu do soutěže,“ poukazoval karlovarský trenér Marián Geňo a pokračoval: „Nyní už oba týmy mají k dispozici více kvalitních hráčů.“

Slavii se však na hřištích soupeřů nedaří. Ve čtyřech zápasech vyšla bodově naprázdno navíc vstřelila pouhé dvě branky, zatímco deset jich jich inkasovala. „Samozřejmě vnímáme velmi dobře, jak na tom jsme v tabulce není to nic příjemného, ale nechci panikařit,“ je si vědom Geňo.

Výběr KKFS uspěl v Přešticích, prošel do druhé kola Regions´ Cupu

„Nemohu říct, že kluci jsou na hřišti odevzdání nebo tak něco, ale vždy rozhodně nějaký detail bohužel zatím v náš neprospěch,“ narážel karlovarský trenér na to, co jeho tým v podzimní části často sráží.

„Je potřeba věřit ve vlastní síly a soustředit se na každou sekundu v zápase a to nejen teď v Králově Dvoře,“ věří Geňo v lepší zítřky. Králův Dvůr, který má na třetiligovém kontě šest bodů stejně jako Slavia všechny body uválčil v domácím prostředí, takže sešívané opět nečeká nic jednoduchého.

„Je potřeba, aby kluci udělali nějakou třeba upachtěnou výhru to by jim teď strašně pomohlo,“ doplnil závěrem Geňo.