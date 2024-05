Ta se drží v třetiligové tabulce na čtvrtém místě, čímž tak bude v lázeňském městě tvrdit roli favorita. „Vzhledem k postavení v tabulce je samozřejmě favoritem Viktorka, ale už jsme si několikrát dokázali, že se nemusí bát nikoho. Plzeň se snaží hrát vždy kombinační, rychlý fotbal, výborně presuje. Nebude to nic lehkého, ale já věřím, že doma s pomocí fanoušků půjdeme poctivě za vítězstvím,“ říká před páteční bitvou trenér Slavie Marián Geňo.

Na podzim slávisté prohráli v Plzni 1:2, kde přišli o bodový zisk až tři minuty před koncem. „Byl to remízový zápas, ale v tom období jsme ztratili hodně bodů na koncích utkání. Bohužel nám přesně tyto body teď chybí,“ řekl zklamaně Geňo.

Slavie však nemá svůj osud ve třetí lize ve svých rukou, o to těžší, pro ni bude závěr soutěže. „Je to tak, momentálně nemáme záchranu ve svých rukou. Padá totiž i ten horší patnáctý z obou skupin, my už spíš koukáme do skupiny B. Bohužel pro nás se ty poslední výsledky nevyvíjí moc dobře. Týmy, které potřebovaly vyhrát, tak to zvládly. My se teď musíme soustředit sami na sebe a doufat,“ podotkl smířlivě trenér Varů.

„Bezpodmínečně dvakrát vyhrát a věřit. Ale čekají nás dvě béčka, která hrají dobrý fotbal a pro nás to nebude vůbec nic lehkého. Spousta lidí už nás odepsala, ale já věřím, že se porveme o zázrak,“ stále věří v udržení třetiligové příslušnosti.