Karlovarská Slavia má po jedenáctém kole Fortuna ČFL A na svém kontě devět bodů, za což ji náleží v průběžném pořadí čtrnáctá příčka.

Karlovarská Slavia nestačila ve Dvorech na Domažlice, kterým podlehla po velkém boji 2:3. | Foto: Deník / Daniel Seifert

O víkendu mohli sešívaní přidat na dvorském stadionu další cenné body do sbírky v souboji s domažlickou Jiskrou. Nestalo se. Chodové na dvorském stadionu pod taktovkou kouče Pavla Vaigla dosáhli na hodně cenné vítězství v poměru 3:2. Sešívaní drželi po prvním poločase nadějný výsledek 1:1, ale po změně stran dvakrát inkasovali v rychlém sledu dvě branky, přesto dokázali vstřelit kontaktní branku, ale zůstalo pouze u toho, a tak na pořad přišla již sedmá podzimní prohra. Zklamání pak zavládlo v kabině karlovarské Slavie a nebylo divu. Nemohla ani za to tak prohra, ale výkon hlavního rozhodčího Marka Janocha, který svými až hodně okatými verdikty udržel karlovarský výběr daleko od důležitých bodů. Slavii tak nezbývá nic jiného než se pořádně kousnout a bojovat. Před sebou má totiž další zápasy, ve kterých by měla dosáhnout na důležité body, aby měla klidnou zimní přestávku.