První utkání v jarní části Fortuna ČFL na půdě soupeře karlovarské Slavii body nepřineslo. Karlovarský výběr, který se představil na půdě Štěchovic, musel skousnout porážku 2:3, čímž putoval v třetiligové tabulce na poslední místo.

Vstup do utkání měli podstatně lepší domácí fotbalisté, které poslal do vedení již ve 13. minutě Ladislav Volašák, to také byla jediná branková radost, která byla v prvním poločase ve Štěchovicích k vidění. Po změně stran však zapnula obrátky na plný výkon Slavia, a hned z toho bylo vyrovnání, o které se zasloužil v 55. minutě Pavel Maňák. A pro barvy týmu z lázní bylo ještě lépe. O tři minuty později měli sešívaní výhodu pokutového kopu, který s přehledem proměnil Pavel Maňák.